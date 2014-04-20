صفقات بقيمة 10 ملايين ريال في معرض دولي بمدينة جدة

اختتم معرض العروس الدولي في نسخته الخامسة فعالياته بفندق جدة هيلتون بعد أن استمرت لمدة 3 أيام شهدت تقديم العديد من العروض والصفقات قاربت الـ10 ملايين ريال وسط حضور 9 آلاف زائر.

وشهد المعرض تفاعلاً كبيراً في اليوم الأخير لأكثر من2000 سيدة وفتاة شاهدوا أحدث عروض الأزياء لمصممي ومصممات فساتين الأفراح والسهرة ، كما قدمت خبيرات التجميل المشاركات في المعرض استشارات في فن التجميل والشعر والبشرة.

وأكدت الأميرة الجوهرة بنت طلال من جانبها ضرورة رعاية مثل هذه المعارض التي تجسد روح المسؤولية الاجتماعية وتحقيق الأهداف المشتركة لبناء مجتمع نسائي ناجح مستقبلاً.

وامتدحت الأميرة الجوهرة الشركات الراعية لما قدمته لنجاح هذه الفعاليات التي من شأنها أن تجذب العديد من التجار من جميع فئاتهم من داخل المملكة وخارجها, مؤكدة أن منظمة أجفند تهتم بدعم المجتمعات وخاصة المرأة وتهيئ التدريب والدعم المالي من خلال المدربين والجمعيات المعتمدة لذلك، وتسعى لتحقيق أهداف لرقي المرأة والمجتمع عبر برامج متنوعة.