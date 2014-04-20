مشاريع للمياه والكهرباء السعودية بـ378 مليون ريال

وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين 28 عقداً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تزيد على 378 مليون ريال.

واشتملت العقود الموقعة على عقد مشروع مياه مركز القفل والقرى المجاورة له بمنطقة جازان بمبلغ 54,484,335 ريالاً، وعقد مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة بمحافظات القصيم المرحلة الثانية بمنطقة القصيم بمبلغ 44,114,500 ريال.

وتضمنت العقود مشروع لتنفيذ محطة الضخ وخط الطرد لمياه الفائض النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة القريات بمنطقة الجوف بمبلغ 39,368,949 ريالاً، وعقد مشروع تنفيذ خزانات مياه أرضية وعلوية وملحقاتها دومة الجندل، الأضارع، الرديفة بمنطقة الجوف بمبلغ 37,604,745 ريالاً.

أجهزة الرصد للسدود

كما ضمت العقود مشروع توريد وتركيب أجهزة الرصد والمتابعة للسدود بمبلغ 33,897,520 ريالاً، وعقد مشروع توسعة شبكة مياه عرعر المرحلة الخامسة بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ 33,381,485.42 ريالاً، وعقد مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي المراغة بمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير بمبلغ 17,304,094.75 ريالاً، وعقد مشروع تنفيذ خطوط نقل المياه وشبكة توزيعها بمحافظة حوطة بني تميم بمنطقة الرياض بمبلغ 15,946,722 ريالاً.

وتضمنت العقود التي وقعها وزير المياه والكهرباء عقد مشروع تشغيل وصيانة مشاريع المياه بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف بمبلغ 15,132,555 ريالاً، وعقد مشروع إنشاء خزان الدوسرية بسعة 10000 متر مكعب بمنطقة جازان بمبلغ 10,904,395 ريالاً.

وشملت العقود مشروع شبكات المياه بمحافظات القطيف، والجبيل، ورأس تنورة، والخفجي بالمنطقة الشرقية المرحلة الثانية بمبلغ 10,031,120 ريالاً، وعقد مشروع تشغيل وصيانة سدود بمنطقة الباحة بمبلغ 9,973,600 ريال، وعقد مشروع تشغيل وصيانة شبكة مياه محافظة بقعاء بمنطقة حائل بمبلغ 7,929,175 ريالاً.

مياه الشرب

واشتملت المشاريع على مشروع تأمين المياه الصالحة للشرب بوساطة الناقلات لأهالي محافظة القريات بمنطقة الجوف بمبلغ 6,570,000 ريال، وعقد مشروع إنشاء خط ناقل وخزان أرضي سعته 5000 متر مكعب بمدينة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ 5,260,650 ريالا.

وتضمنت المشاريع الجديدة عقد مشروع حفر أربعة آبار مراقبة بئرين بحقل مياه تبوك المركزي ، وبئر بحقل مياه تيماء ، وبئر جنوب العسافية بمنطقة تبوك بمبلغ 4,890,000 ريال.

واشتملت المشاريع الموقعة عقودها اليوم على عقد مشروع توريد وتركيب مضخات على شبكات المياه للمناطق المرتفعة بمدينة الباحة المرحلة الأولى بمبلغ 4,500,000 ريال، وعقد مشروع حفر ستة آبار يدوية في كل من الشدخ، وحمبق، وعمق، وحقيل، وشواق، والمنجور وتعميق بئر الخرار بمنطقة تبوك بمبلغ 4,347,900 ريال.

وجرى التوقيع على عقد مشروع الإشراف على تنفيذ محطات تنقية المياه المصغرة بمنطقة الحدود الشمالية المرحلة الثانية بمبلغ 3,999,500 ريال، وعقد مشروع الإشراف على دراسة وتصميم الخط الناقل من سد وادي بيش إلى محطة تنقية المياه على سد وادي بيش بمنطقة جازان بمبلغ 3,985,000 ريال.

حفر الآبار

وشملت المشاريع المزمع تنفيذها عقد مشروع الإشراف على مشروع خط نقل المياه من مثلث رغوة إلى يعرى والمضة، ومشروع إنشاء خزان ومحطة توزيع المياه بالمضة بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير بمبلغ 3,968,000 ريال، وعقد مشروع عملية معالجة الطفح لأحياء متفرقة بمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير بمبلغ 3.851.000 ريال.

وعقد مشروع حفر 6 آبار يدوية لتدعيم مصادر المياه بمواقع متفرقة بمنطقة نجران المجموعة الثانية بمبلغ 3,040,500 ريال، وعقد مشروع توريد وتركيب محطة تحلية تعمل بنظام التناضح العكسي بطاقة إنتاجية قدرها 750 متراً مكعباً يومياً في محطة رقم 1 بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية بمبلغ 998,000 ريال.

وعقد مشروع سقيا بعض قرى محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ 861,888 ريالا، وعقد مشروع سقيا قرى مركز حجر بمحافظة رابغ 1 بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ 818,400 ريال، وعقد مشروع سقيا قرى محافظة رنية 3 بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ 758,640 ريالاً، وعقد مشروع سقيا أهالي شقري والبيضاء والمعظم بمنطقة تبوك بمبلغ 60 602.383 ريالاً.

وتأتي مشاريع وزارة المياه والكهرباء إنفاذاً لتوجيهات الحكومة لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين كافة في جميع أرجاء المملكة، وتأكيداً من الوزارة لاستمرار خدماتها للمواطنين، ووفاءً بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر.