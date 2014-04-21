الرميح لـ"العربية": النقل بالسكك الحديد أوفر بـ70%

قال الدكتور رميح الرميح، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، إن نقل الكميات الكبيرة من المواد لمسافات بعيدة عبر شبكة السكك الحديد يوفر 70% من الوقود ويقلل من الحوادث والانبعاثات من شاحنات النقل.

وأكد الرميح أن شبكة الخطوط الحديدية في المملكة شهدت نهضة غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

جاء ذلك في حديث الرميح خلال مقابلة مع قناة "العربية" على هامش توقيع كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، الاثنين، مذكرة تفاهم لاستخدام الخطوط الحديدية لشركة "سار" في نقل المواد الخام والمنتجات للمرافق التابعة لشركة "سابك" في مدينة الجبيل الصناعية.

وأفاد بأن الاتفاقية لا تشمل النقل من الباب إلى الباب، وهذا عمل متكامل، لا يعني إلغاء عمل الشاحنات لكن الكميات الكبيرة للمسافات البعيدة من المنطقي نقلها بالخطوط الحديدية.

وتعد هذه الخطوة تنفيذاً لتوجه الدولة في الاستفادة القصوى من الخطوط الحديدية لدعم القطاعات الصناعية الكبرى.

وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة "سار" خلال الحفل عرضاً عن شبكة الخطوط الحديدية التي تنشئها "سار" داخل مدينة الجبيل الصناعية لربطها بكل من ميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري وبقية أجزاء الشبكة التي تنفذها الشركة.

وشمل العرض العوائد المرتقبة من استثمار الخطوط الحديدية في تقديم خدمات النقل للقطاع الصناعي، وما سيتحقق من توفير معدلات اعتمادية عالية للنقل الثقيل وإزاحة عدد كبير من الشاحنات من الطرق العامة داخل المدينة الصناعية ما سينتج عنه تخفيف الازدحام على تلك الطرق ورفع معدلات الأمان والسلامة إلى جانب توفير استهلاك الطاقة.

كما ألقى نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتخطيط بشركة "سابك" كلمة أوضح فيها رؤية "سابك" تجاه هذا التعاون والقيمة التي سيحققها في دعم سلسلة الإمدادات لمرافقها بمدينة الجبيل الصناعية.

وقال المهندس يوسف الزامل إن سلسلة الإمدادات الفعالة تمتاز بتوفيرها العديد من الميزات للأطراف المعنية بما في ذلك ميزات تحقيق السلامة، والاعتمادية، والمحافظة على البيئة، وإدارة المخزون بصورة دقيقة، وتأمين عمليات الإمداد، والحد من التكلفة وتحقيق الجودة. لذا تُعد الخدمات اللوجستية عن طريق السكك الحديدية من أساسيات الإمدادات، التي ستدعم نمونا وتعزز مستوى رضا زبائننا".

وأضاف "نحن على ثقة أن تعاوننا مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) سيخدم استراتيجيتنا لعام 2025".

وفي ظل حركة النمو السريعة التي تشهدها السوق المحلية، أكد الزامل أن السكك الحديدية تلعب دوراً مهماً في شبكة سلسلة إمداداتنا المتنامية، وتعد جزءاً رئيساً منها، مبيناً أن النقل عبر السكك الحديدية ستكون له آثار إيجابية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف أن المذكرة المبرمة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" تعكس التزام "سابك" بأداء مستدام لسلسلة إمداداتها، خاصة أن استخدام السكك الحديدية يقلل من انبعاثات الكربون، ويحد من الاختناقات المرورية، ويسهم في تقليل استهلاك الطرق وتضررها.