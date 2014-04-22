أميركا تفرض رسوما "مؤقتة" على واردات الحديد من تركيا

فرضت وزارة التجارة الأميركية رسوما مؤقتة على واردات حديد التسليح من المكسيك وتركيا بعد شكوى المنتجين الأميركيين من خفض غير عادل في الأسعار من جانب المنافسين الأجانب.

وحددت الوزارة رسوم إغراق تصل إلى 66.7% على الواردات من المكسيك ورسوما تصل إلى 2.6 بالمئة على الواردات من تركيا بعدما زعم منتجون أميركيون أن شركات من البلدين تبيع حديد التسليح بأسعار منخفضة بشكل غير عادل.

ومن المقرر صدور قرار نهائي في الثاني من يوليو ولم يتضح على الفور متى يبدأ تطبيق الرسوم.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قالت في العام الماضي إن قيمة واردات حديد التسليح من المكسيك تبلغ 182.1 مليون دولار ومن تركيا 381.3 مليون دولار.

