إطلاق "بادر" بتمويلات سخية لمشاريع الشباب السعودي

أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج "بادر" لحاضنات التقنية، مبادرة (بادر- أويسس 500) لتسريع نمو المشروعات الناشئة لرواد الأعمال السعوديين.

ويعمل البرنامج بالتعاون مع شركة أويسس500 (Oasis 500) الرائدة في دعم وتمويل الرياديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لإنتاج مشروعات تقنية جديدة ومبتكرة، وإحداث تأثيرات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب.

وتركز المبادرة التي تطلق لأول مرة في المملكة على استقطاب ودعم رواد الأعمال من الجنسين في مجالات: الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطبيقات الجوال، ووسائل الإعلام الرقمية، للاستفادة من برنامجها لتسريع الأعمال بما يشمل المعسكر التدريبي المكثف الذي يوفر التوجيه الضروري لكيفية إنشاء شركة في ما يتعلق بالأمور المالية والتسويق وإنشاء خطة عمل مناسبة وغيرها من مقومات النجاح المهمة.

وسيوفر البرنامج تسهيلات للاستثمار في المراحل المبكرة جداً من عمر المشروع التي تشمل التمويل النقدي من أويسس 500، وكذلك فترة حضانة وتسريع الشركات التي يتم الاستثمار فيها لمدة 100 يوم بما يغطي التدريب والتوجيه والمتابعة والإرشاد وتقديم الخدمات الاستشارية والنصح إلى جانب المكاتب، والانترنت، والخدمات المكتبية، وغيرها.

كما ستعمل المبادرة على مساعدة الشركات في الحصول على استثمارات إضافية لاحقة من خلال شبكة كبيرة من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، فضلاً عن إمكانية الحصول على استثمارات إضافية من أويسس 500.

وتهدف المبادرة إلى تسريع نمو المشاريع الناشئة من خلال مواجهة التحديات بطرق منهجية وعلمية، وتوفير بيئة منافسة لنمو ريادة الأعمال التقنية في المملكة، وتنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب في المملكة، بالإضافة إلى المساعدة في جذب تمويل للمشروعات التقنية الناشئة.

ويمكن لجميع رواد الأعمال، وأصحاب الأفكار الخلاقة الذين يرغبون في تحويل أفكارهم إلى شركات تقنية ناجحة، المشاركة في المبادرة من خلال التسجيل في موقع المبادرة، اعتباراً من 22 أبريل الجاري، للتمهيد لاستيعابهم في برامج تدريبية وإرشادية مكثفة ابتداء من 17 مايو 2014.