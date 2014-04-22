السعودية: أضخم محطة تحلية للمياه بـ27 مليار ريال

دشن وزير المياه والكهرباء السعودي، المهندس عبدالله الحصين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم مشروع بدء إنتاج وضخ المياه المحلاة وتوليد الطاقة الكهربائية في مشروع محطة تحلية رأس الخير (المرحلة الأولى).

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقد بعد التدشين إن هذا المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 27 مليار ريال، ويعد أكبر محطة ضخ تنشأ حتى الآن في تاريخ التحلية بطاقة كهربائية، حيث تبلغ 2400 ميغاوات، 1،025،000 مليون متر مكعب ستغذي شركة معادن بحوالي 1350 ميغاوات، 1050 ميغاوات لشركة الكهرباء 200 ميغاوات ستستخدم في المحطة بمجموع 2600 ميغاوات.

أما من ناحية المياه فسيتم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 800 ألف لمدينة الرياض، 100 ألف للمناطق الداخلية الوشم وسدير والمجمعة والزلفي والغاط، وسيكون هناك ضخ عن طريق أنابيب جديدة لأول مرة للمزاحمية مئة وضرما والقوعية والخرج، كما سيكون هناك 100 ألف متر مكعب لمحافظات شمال المنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن والقيصومة والقرية العليا وتغطي نطاق واسع كما أنها ستغير جذرياً في الكيف والكم في المناطق.

مشاريع لا تتوقف

وقال الوزير الحصين إن عجلة المشاريع لا تتوقف حيث تم توقيع ثلاثة عقود كل يوم عمل لمشاريع المياه والكهرباء، فهناك كم هائل من المشاريع ولدينا محطات قيد الإنشاء منها محطة ينبع المرحلة الثالثة ويبلغ إنتاجها 550 ألف متر مكعب، وتغذي كافة المحافظات القريبة منها، ولدينا محطة ستكون موزعة بين رابغ وجدة بطاقة مليون متر مكعب وتغذي جدة والمحافظات القريبة منها.

وتحدث عن مشروع في المنطقة الشرقية بطاقة مليون ونصف متر مكعب ستغذي للرياض وبديل محطة الجبيل المرحلة الثانية وستضاعف الإنتاج للمنطقة الشرقية، مؤكداً إجازة مجلس الوزراء لدعم المؤسسة خارج ميزانيتها حيث اشتملت الميزانية الحالية على مشاريع بقيمة 16 مليار ريال.

ووافق المجلس على دعم المشاريع التي يجري تنفيذها بمبلغ 33 مليار ريال تشمل محطات وخطوط أنابيب، بحسب الوزير الذي أوضح أن محطة الشقيق لم تبلغ طاقتها إلى الآن فلدينا محطة الشقيق للمرحلة الثانية بضخ ما يقارب 220 ألف متر مكعب، ولدينا مصدران من المسطحات المائية الكبيرة وهي سد بيش والذي يبلغ إنتاجه 170 مليون متر مكعب يعادل إنتاج محطة الشقيق لمدة خمس سنوات، إضافة إلى سدي عتود ومرضه في منطقة عسير، ونستطيع أن نشغل من المصادر السطحية 150 ألف متر مكعب.

خطة لخصخصة تحلية المياه

وأشار الوزير الى خطة لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه معتمدة مسبقاً، وهي الآن لدى المجلس الاقتصادي الأعلى، وسيتحقق شيء منها، مؤكداً أن الوزارة والمؤسسة تسعيان بصفة مستمرة لإيجاد مخزون استراتيجي للمياه.

وذكر أن مدينة جدة تحتفظ بثلاثة ملايين متر مكعب ويستفاد منها أثناء الحالات الطارئة أو توقف الإنتاج في إحدى محطات التحلية، حتى لا يتأثر المستهلك بالانقطاعات المفاجئة، مضيفاً أن مدينة الرياض تحتفظ بخمسة ملايين متر مكعب وهو يغطي جزءاً من الاستهلاك.

ولفت إلى أن نسبة المقاولين السعوديين العاملين في المشروع لا بأس بها وتصل الى 30%، موضحاً أن الأنابيب التي يستخدمها المشروع مصنوعة محلياً، وأن المقاولين السعوديين من الباطن، عدا عن استعانة المؤسسة بشركات عالمية نظراً لأن هذه الصناعة تحتاج الى الكثير من التخصصات الفنية التي نفتقدها في المقاول السعودي.

آبار الرياض

وفيما يتعلق بتوزيع الماء وحصة الرياض من المياه المحلاة من الشرقية أفاد بأن مدينة الرياض لا يوجد لديها بحر فطبيعي أن تكون التحلية من المنطقة الشرقية، والمنطقة الشرقية أخذت 500 ألف متر مكعب من مشروع الجبيل والخبر 1 والخبر 2 كذلك، ما يعادل بالمجمل مليون متر مكعب من المياه المحلاة توزع في المنطقة الشرقية.

وتطرق الى المشروع الجديد الذي تم اعتماده وهو جبيل 4 والذي سيكون جزء منه للشرقية، وهذا لا يعني أن الرياض تحصل على جميع الحصة من تحلية الشرقية بل إن الرياض 50% منها مياه جوفية.

وبين أن القيمة الإجمالية للمحطة تبلغ أكثر من 27 مليار ريال 30% من القيمة من نصيب شركات وطنية متخصصة في مجال صناعة الأنابيب والتمديد والأعمال المدنية والمحولات.

وأضاف أن ترسية أي مشروع على الشركات الأجنبية العالمية لا يجري إلا بعد أن تتعهد بمنح الشركات الوطنية جزءاً من تنفيذ تلك المشاريع.