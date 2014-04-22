"هدف" يطلق برنامج مكافأة أجور التوطين في السعودية

أطلق صُندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اليوم برنامج "مكافأة أجور التوطين"، الذي يأتي ضمن منظومة برامج "هدف" الداعمة للتوطين في القطاع الخاص، حيثُ يُقدم البرنامج مكافآت مالية للمُنشآت التي تُحقق نموًا في أجور عامليها السعوديين تصل إلى 50% من قيمة نمو الأجور في الـمُنشأة.

في هذا الصدد أكد مدير عام صُندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم آل معيقل أنَّه بإمكان المنشآت الراغبة في الحصول على المكافأة التسجيل في البرنامج ابتداءً من اليوم، حيث ستتمكن من استلام مكافأة أجور التوطين عن نمو أجور موظفيها السعوديين في الستة أشهر الماضية (خلال خمسة أيام عمل) من إكمال طلب الموافقة على النظام الآلي.

ويستند هذا البرنامج الذي يهدفُ إلى جعل نمو أجور العمالة الوطنية ميزة تنافسية في القطاع الخاص إلى معيار قياس التغير في إجمالي نمو الرواتب بشكل نصف سنوي، ويُمكِّن المنشآت مِن استرداد نسبةٍ محددةٍ من الزيادة السنوية في إجمالي رواتب العمالة الوطنية المستقرة في العمل باستثناء المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، فيما يعتمد احتساب قيمة المكافأة على تصنيف الـمُنشأة في "نطاقات" ونسبة نمو الأجور خلال ستة أشهر، وفترة الاحتفاظ بالعامل الوطني.

وأوضح آل معيقل أنَّ المكافأة المالية تُصرف للمنشآت الواقعة في نطاقات البلاتيني والأخضر والأصفر، بناءً على نسبةٍ محددةٍ من نمو الرواتب المصروفة لموظفي الـمُنشأة السعوديين المُسجلين في التأمينات الاجتماعية وبحد أقصى 50% من إجمالي نمو أجور الموظفين السعوديين للفترة مقارنة بالفترة السابقة، مؤكدًا أنّ قيمة المكافأة تزيدُ مع زيادة التغير في نمو الرواتب من فترة لأخرى، وكلما ارتقى وتحسّن تصنيفُ الـمُنشأة في نطاق أعلى بحسب برنامج "نطاقات" .

ودعا آل معيقل أصحاب المنشآت التي تأهلت لهذه المكافأة إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج خلال 3 أشهر من الآن للاستفادة من الدفعة الأولى للبرنامج، مؤكداً أنَّ المنشآت المُسجِّلة في برنامج الدعم الإضافي للأجور ستستفيد مباشرةً من برنامج "مكافأة أجور التوطين" دون الحاجة للتسجيل مرة أخرى، وسيكونُ التسجيل مُتاحاً لمن لم يُسجِّل سابقًا عبر موقع الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" http://hrdf.org.sa أو موقع الحملة "لأنك تقدر" www.tegdar.sa.