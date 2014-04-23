توقعات بتباطؤ وتيرة النمو في ألمانيا بالربع الثاني

كشفت وزارة المالية الألمانية في تقرير شهري أمس، أن النمو الاقتصادي سيتباطأ في الربع الثاني، بعد أن أعطى الطقس الشتوي المعتدل على غير المعتاد دفعة اقتصادية لأوروبا في الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات تسجيل ألمانيا أداء قوياً للغاية في الفترة من شهر يناير إلى مارس، مضيفة أن دفعة قوية جاءت على الأرجح من التوسع الصناعي وأنشطة البناء، التي استفادت من اعتدال الطقس في فصل الشتاء.

وقال الناطق باسم الوزارة الألمانية، إنه "نتيجة نمو النشاط الاقتصادي بفضل الطقس في الربع الأول، ستضعف البيانات المعدلة موسمياً في الربع التالي".

وتابع "لا ينبغي تفسير هذا العنصر الفني على أنه مؤشر على تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي"، مضيفاً أن الاتجاه الصعودي للبيانات الاقتصادية المهمة والتفاؤل بين الشركات تجاه المستقبل يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي.

وأظهرت أحدث بيانات نمو الطلبيات والإنتاج الصناعي مع توسع القطاع الخاص.

ورغم أن معنويات المستثمرين والشركات ساءت بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية، فلا يزال المناخ العام يتسم بتفاؤل نسبي.