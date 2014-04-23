الدولار يزحف نحو 8 جنيهات والسوق السوداء تنتعش بمصر

عاد الدولار مجدداً ليسجل ارتفاعات قياسية مقابل الجنيه المصري، وبدأت السوق السوداء تنتعش مرة أخرى، رغم تأكيدات مسؤولي البنك المركزي المصري بأن أزمة الدولار انتهت في ظل استمرار طرح العطاءات الدولارية التي بدأها البنك المركزي المصري منذ أكثر من عام.

وخلال تعاملات اليوم سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمي نحو 6.9849 جنيه للشراء و7.0202 جنيه للبيع، لكن في السوق السوداء قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 7.48 جنيه للبيع و7.60 جنيه للشراء.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي نحو 1.8624 جنيه للشراء و1.8719 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 24.8218 جنيه للشراء و24.9696 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي نحو 1.9016 جنيه للشراء و1.9113 جنيه للبيع.

وقال رامي إبراهيم، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن أزمة الدولار لم تنته حتى نقول إنها عادت، ولكن هناك فترات سكون للسوق السوداء، خاصة بعد الإجراءات المتشددة التي اتخذها البنك المركزي بحق بعض الشركات المخالفة، ولكن مع زيادة الطلب على الدولار عادت السوق السوداء للانتعاش مرة أخرى.

وأوضح أن هناك طلبا من كبرى شركات الاستيراد والتجارة على الدولار، بسبب بدء المستوردين في استيراد مستلزمات شهر رمضان المبارك، وهو ما تسبب في شح الكميات المعروضة من العملات الصعبة، وخاصة الدولار.

ومنذ ديسمبر من العام قبل الماضي وبسبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار بنسب قياسية في ذروة الأزمة، أعلن البنك المركزي المصري تدخله بمجموعة من الإجراءات للسيطرة على الارتفاعات المتواصلة للدولار، وبدأ عملية طرح العطاءات الدولارية والتي وصلت الأيام الماضية إلى العطاء رقم 189 بقيمة 40 مليون دولار، وفق آلية بيع وشراء الدولار للبنوك المحلية، إلا أنه لم يوقف تراجع العملة المحلية.

وبلغ إجمالي العطاءات التي طرحها المركزي منذ إقرار آلية العطاءات في 31 ديسمبر 2012 أكثر من 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 4.2 مليار دولار كعطاءات استثنائية في أوقات الأزمات.