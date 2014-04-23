السعودية تستثمر 150 مليار ريال بمحطات تحلية المياه

على هامش تدشين مشروع محطة تحلية رأس الخير، قال وزير المياه والكهرباء السعودي، عبدالله الحصين، إن خطة تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه تُبحث في المجلس الاقتصادي الأعلى، وذلك تمهيدا لرفعها للمقام السامي للمصادقة عليها، وإن تطبيق هذه الخطة سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

ودشنت السعودية بدء الضخ في أكبر محطة لتحلية المياه عالميا بتكلفة 27 مليار ريال، تتضمن المرحلة الأولى منها ضخ أكثر من مليون متر مكعب من مياه الشرب، إلى جانب توليد 2400 ميغاواط من الكهرباء، في وقت تتحدث الجهات المعنية عن استثمار نحو 90 مليار ريال في محطات تحلية المياه قبل محطة رأس الخير مع توقعات بوصول الاستثمارات في محطات تحلية المياه إلى 150 مليار ريال، بحسب المؤسسة العامة لتحلية المياه.

وأكد الحصين أن الوزارة تسعى بشكل دائم لإيجاد مخزون استراتيجي من المياه، وأن مدينة جدة تحتفظ بـ3 ملايين متر مكعب من هذا المخزون، فيما تحتفظ بـ5 ملايين متر مكعب.

وكشف وزير المياه والكهرباء عن تنظيم جديد لترشيد المياه والكهرباء من شأنه تقليل استهلاك الماء بنحو 40% في المدن السعودية.

وفي لقاء سابق، أكد الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن تكلفة المحطة الجديدة تتم باستثمارات حكومية بنسبة 100%، مشيرا إلى أن مؤسسة تحلية المياه تستهدف الربح من خلال بيع منتجاتها للشركات في المملكة.

وقال إن المؤسسة تنتج 3.5 مليون متر مكعب يوميا في الوقت الحاضر، وهي قدرة كبيرة جدا قد لا تماثلها مؤسسات أخرى في العالم.