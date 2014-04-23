المغرب يتهم الاتحاد الأوروبي بخرق حرية تبادل التجارة

قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، الأربعاء، على هامش افتتاح اجتماع حول الزراعة في مكناس (وسط)، إن ما قام به الاتحاد الأوروبي "غير مقبول"، في إشارة إلى مراجعة شروط دخول الفواكه والخضار إلى السوق الأوروبي.

وأوضح الوزير عزيز أخنوش في تصريح للصحافة أن المغرب "وقع اتفاقا للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد غير القواعد المعمول بها في منتصف الطريق، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا" في المغرب.

وقام الاتحاد الأوروبي، في إطار إصلاح السياسة الفلاحية الأوروبية، بمراجعة شروط دخول الفواكه والخضار إلى السوق الأوروبية، "بسبب الانتقادات المتتالية" حسب الاتحاد، حيث ينتظر أن تدخل هذه المراجعة حيز التنفيذ ابتداء من الأول من أكتوبر القادم، لكن الرباط اعتبرت أن المراجعة "تستهدف" الخضار والفواكه المغربية.

خسارة نصف الصادرات

ويتعلق هذا "الاستهداف" بحسب المسؤولين المغاربة، بكون "هذه الإجراءات ستؤدي إلى رفع أثمان الخضار والفواكه المغربية، وبالتالي سينخفض الطلب الأوروبي عليها إلى نحو 50%".

وقال مسؤول في وزارة الفلاحة المغربية، فضل عدم ذكر اسمه، "نصدر 500 ألف طن من الحوامض، و300 ألف طن من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، أي ما يشكل 80% من الإنتاج الوطني، والاتحاد الأوروبي من خلال إجراءاته الجديدة لم يحترم الاتفاقية الخاصة التي تجمعنا به منذ 1986".

وتسببت هذه المراجعة الأوروبية في استدعاء عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، لروبرت دجوي، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، حيث أعرب بن كيران عن "قلق المغرب العميق" من الإجراءات الجديدة.

وتجاوز حجم صادرات المغرب الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي خلال 2013، حوالي 1,2 مليار يورو، شكلت منها الطماطم 22%، والفاصولياء 13,2%، كما أن القطاع الزراعي يشغل نحو 45% من اليد العاملة، ويساهم بنسبة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.