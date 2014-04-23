تشديد إجراءات الحصول على الوقود بمحطات توزيع بمصر

قال عاملون ببعض محطات توزيع الوقود في مصر، إن هناك تعليمات صدرت لغالبية محطات التوزيع بالتشدد في بيع الوقوع للمواطنين، وأن تطبيق التعليمات الجديدة قلص عمليات ضخ السولار والبنزين المدعم للسوق السوداء.

وقال مدير محطة توزيع قرب محافظة الجيزة، إن التعليمات الجديدة تقضي بأن تتم مراجعة بطاقة صاحب السيارة ورخصة القيادة ورخصة السيارة، وفي حال كانت إحدى البطاقات الثلاث منتهية الصلاحية أو تالفة، فإنه لا يسمح لصاحب السيارة بدخول محطة الوقود ولا يحق له الحصول على الوقود إلا بعد تجديد بطاقاته.

وقالت مصادر بوزارة البترول المصرية، إن هذه التعليمات ليست جديدة، ولكن تم إصدارها بمجرد البدء في استخراج الكروت الذكية، لأنه سيتم تشديد إجراءات الحصول على الوقود سواء البنزين أو السولار بشكل أكبر بمجرد الانتهاء من استخراج كافة أصحاب السيارات والمركبات للكروت الذكية.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن هذه الإجراءات تمنع تهريب الغاز والسولار المدعمين للسوق السوداء، وأنه مع بدء استخدام الكروت الذكية لن يتم تهريب لتر واحد للسوق السوداء، ولن يكون هناك ما يستدعي لجوء المواطنين الذين يمتلكون أوراقاً سليمة إلى السوق السوداء، ولكن من سيلجأ للسوق السوداء هم الذين لديهم مشاكل في الأوراق الخاصة بهم.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات من شأنها خفض الحصة الكبيرة التي تلتهمها السوق السوداء، لكن ليست هناك علاقة بين هذه التعليمات وبين اتجاه الوزارة لخفض كميات السولار والبنزين التي يتم ضخها في محطات توزيع الوقود، ولكنها فقط إجراءات لتقليص سرقة الوقود المدعم وبيعه في السواق السوداء للمواطنين بأسعار مضاعفة عن سعر بيعها في محطات الوقود.