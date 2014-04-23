"تمويل التجارة العربية" قدم أكثر من 10 مليارات دولار

بلغت القيمة الإجمالية لاتفاقيات خطوط الائتمان التي وقعها برنامج تمويل التجارة العربية مع وكالاته الوطنية خلال العام 2013 حوالي 828 مليون دولار أميركي.

وبلغت قيمة السحوبات خلال العام حوالي 842 مليون دولار، ليرتفع إجمالي ما وفره البرنامج منذ إنشائه في تمويل التجارة العربية إلى ما يزيد على 10 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبدالرحمن الحميدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبرنامج، في الاجتماع السنوي الخامس والعشرين للجمعية العمومية للبرنامج الذي عقد اليوم في مقر البرنامج في أبوظبي، استعرض فيها منجزات البرنامج خلال عام 2013.

حضر الاجتماع ممثلون عن المساهمين في البرنامج، ويأتي في مقدمتهم صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من المؤسسات والهيئات المالية المتخصصة، والبنوك المركزية والتجارية في الدول العربية.

وأحيطت الجمعية علما بتسمية وتعيين وكالات وطنية جديدة خلال عام 2013، ليرتفع على إثرها عدد الوكالات الوطنية المعتمدة في جميع الدول العربية ليصبح 204 وكالات وطنية.