صور غير المحترفين تتحول إلى أصول تدر أموالاً طائلة

يبدو أن الصورة مع تطور مواقع التواصل الاجتماعي تتجه للتحول إلى أصول يمكن أن تدر أموالاً حتى على غير المحترفين، رغم أن التقاط هذه الصور يكون في الغالب من باب التسلية.

وهكذا بدأت لما جمال، مؤسسة صفحتها على "إنستاغرام" المتخصصة في الموضة والأزياء والإكسسوارات، والتي يتابعها اليوم أكثر من 50 ألف شخص، وسط تطلع لأن تدر مثل هذه الصفحات مردوداً مالياً.

كانت الصدفة حليفة مؤسسة الصفحة عندما بدأت بإيقاف النساء اللاتي يرتدين ملابس أنيقة وتصويرهن في الأماكن العامة، ثم بدأت صفحات الموضة والمعلنين بالتعاون معها ودعوتها إلى افتتاحيات المحال الجديدة، حتى إنها تلقت دعوة من المصمم الشهير أيليو بوتشي لحضور أسبوع الموضة في ميلان حين التقت بالعديد من مصممي الأزياء ومتابعي الموضة.

وبحسب لما، فقد تم عرض شراء الموقع عليها من بعض الجهات المهتمة.

يبدو أن الصورة الجيدة اليوم تعد أصلاً قابلاً للتداول، وخير مثال على ذلك ما قام به المصور المشهور دانييل أرنولد، رفع رصيده البنكي من 90 إلى 15000 دولار خلال يوم واحد عندما عرض نسخة ورقية من صوره على "إنستاغرام" للبيع.

لذا قامت شركة Curulateللتسويق والمختصة في التحليلات البصرية بدراسة 8 ملايين صورة لمعرفة كيف يؤثر كل من لون الصورة وصفائها وبعض الخصائص الأخرى في أداء الصورة على "إنستاغرام".

وبحسب الدراسة، فإن الصور ذات الألوان الباردة كالأزرق مثلاً تحصل على إعجاب بـ24%، أكثر من الصور ذات الألوان الساخنة كالأحمر أو البرتقالي.

الصور التي تهيمن عليها درجة لون واحدة تحصل على 17%، إعجاب أكثر من ذات الألوان المتعددة، فيما تحصل الصور الفاتحة على إعجاب 24%، أكثر من الصور الغامقة.

والصور ذات الخلفيات الواسعة تحصل على إعجاب بـ29% أكثر من ذات الخلفيات المكتظة.

الصور ذات الألوان الباهتة تجذب إعجابا بـ18% أكثر من الألوان الصارخة، إلا أن لما جمال ترى أن الصورة بألوانها الأصلية مازالت تجذب المتابعين أكثر من غيرها.

وبوجود أكثر من 150 مليون مستخدم قد يشكل "إنستاغرام" فرصة لأي مستخدم بأي فكرة حتى ولو بدت بسيطة مع الحرص على حمل صور تفاعلية وكتابة سؤال ما على الصورة، مع اختيار توقيت مناسب يكون بعد السادسة مساء، واستخدام "هاشتاغ" مناسب مع التفاعل السريع مع المتابعين.