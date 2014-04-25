أوباما في طوكيو لتحريك اتفاقية التجارة بين البلدين

قال مسؤول أميركي كبير اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة واليابان حققتا "اختراقا" بشأن فتح الأسواق في محادثاتهما الثنائية حول اتفاق الشراكة التجارية الذي يشمل 12 دولة على جانبي الباسفيك رغم أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.

وقال المسؤول الذي يرافق الرئيس الأميركي باراك أوباما في رحلته إلى كوريا الجنوبية "مازالت هناك تفاصيل يتعين الاتفاق عليها. ما زال هناك عمل كبير يتعين القيام به.. لكننا نعتقد أننا حققنا بالفعل اختراقا في مفاوضاتنا الثنائية".

ووصل أوباما إلى أوسان جنوبي سول اليوم الجمعة بعد زيارة رسمية إلى اليابان.

