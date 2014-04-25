خبراء: شركات سعودية تلجأ للاكتتابات لجمع "السيولة"

توقع خبراء ماليون ضخ مجموعة كبيرة من الاكتتابات العامة في سوق الأسهم السعودية "تداول" خلال الفترة المقبلة، في محاولة من الشركات السعودية لجمع مزيد من المبالغ و"السيولة".

يذكر أن تقرير "تداول" السنوي 2013، ذكر أنه خلال العام كان هناك اتجار بأسهم 161 شركة، وذلك من خلال 28.97 مليون صفقة، بلغت قيمتها 1.37 تريليون ريال (365.3 مليار دولار)، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأشار الخبراء المزمع مشاركتهم في مؤتمر "يورمني السعودية 2014"، إلى أن يشهد 2014 تحسنا كبيرا في تقييم الأسهم، الذي يحتمل أن تكون له آثار مهمة في تشجيع المزيد من الشركات على التفكير بإدراج أسهمها في السوق، مقرونا بارتفاع في طلب المستثمرين على الأسهم بشكل عام.

وقال ريتشارد بانكس، مدير مؤتمرات "يوروموني" الإقليمية إننا نرى ظروفا إيجابية على جانبي المعادلة، فسوق (تداول) تواصل العمل على تحسين إجراءاتها التنظيمية، فيما تتطلع الشركات السعودية لجمع المزيد من الأموال، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى رفع الموقف المالي العالمي للسوق، ويسرع من عمليات الاتجار بالأسهم.

وأضاف "وسيمثل مؤتمر (يوروموني السعودية) فرصة للمستثمرين من الأفراد ومن الشركات التعرف على مستقبل (تداول)، من خلال الكلمات التي سيلقيها العاملون على وضع رؤية السوق واستراتيجيتها، خلال الشهور والأعوام المقبلة".

وسيناقش مسؤولون من "تداول"، وشركة منافع القابضة، وأرامكو السعودية، وآموندي لإدارة الأصول، و"إتش إس بي سي" السعودية، العلاقة الحيوية بين تطوير سوق الأسهم السعودية وبين احتياجات الشركات بالسعودية، وذلك في جلسة خاصة بعنوان أسواق رأس المال النامية ستعقد يوم 7 مايو خلال مؤتمر يوروموني السعودية".

وكان من أقوى القطاعات نموا في تداول خلال 2013 قطاع رأس المال المحلي المتوسط الذي يشمل قطاع التجزئة 55.9%، والعقارات 42.4%، والأغذية والزراعة 39.5%، والإنشاءات 24.2 %، أما قطاعات رأس المال الكبيرة مثل البتروكيماويات والاتصالات والمصارف فقد شهدت تقلبات عالية.

ونوّه الراجحي كابيتال في تقرير صدر حديثا إلى أن تداول مستعدة لاستقبال المستثمرين الأجانب، وذلك بفضل الاقتصاد القوي والنظام المصرفي المتين ووجود المؤسسات القادرة على إدارة الاستثمارات الأجنبية في أسواق الأسهم وسجل طويل في إدارة السيولة المصرفية.

يشار إلى أن فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية ستنطلق بالعاصمة الرياض يومي 6 و7 مايو 2014. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر نحو 1200 شخص من جميع أنحاء المنطقة والعالم.



