أغلى مبنى لـHSBC في لندن.. للبيع بـ1.85 مليار دولار

المصدر: لندن ـ رويترز , مبنى البنك الواقع في حي كناري وورف

قالت صحيفة بريطانية إن أضخم وأغلى مبنى للمكاتب في العاصمة لندن معروض حاليا للبيع، مؤكدة صحيفة فايننشال تايمز أن المبنى والذي يعتبر مقرا عالميا لبنك "إتش إس بي سي - HSBC" معروض للبيع وقد يجلب أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.85 مليار دولار).

وأضافت الصحيفة أنه وفقا لمصادر على دراية بالأمر فإن المبنى المؤلف من 44 طابقا والمقام على مساحة1.1 مليون قدم مربعة في حي "كناري وورف" بالعاصمة البريطانية يقوم على تسويقه الوكيلان العقاريان جيه إل إل وجي إم ريال استيت.

وأثناء ذروة الطفرة العقارية البريطانية في 2007 أصبح برج أتش أس بي سي أغلى مبنى في لندن عندما بيع مقابل 1.09 مليار إسترليني.

وقالت فايننشال تايمز إن إتش إس بي سي لديه عقد إيجار للمبنى مدته 13 عاما وملتزم بمراجعات سنوية لتعديل صعودي فقط للقيمة الإيجارية مرتبط بالتضخم. وهذا سيجعل المبنى استثمارا مغريا للمستثمرين الساعين للتحوط من التضخم.