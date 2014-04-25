مصر تلجأ للاتفاقيات العربية لمواجهة أزمة الكهرباء

فيما تتواصل جهود الحكومة المصرية لاحتواء أزمة الطاقة، وتحديداً انقطاع التيار الكهربائي لذي بات أكبر أزمة تواجه الأسر المصرية، تعكف وزارة الكهرباء المصرية على تفعيل اتفاقيات الربط الكهربائي مع الدول العربية.

وبعد الربط الكهربائي مع السعودية، تتجه الحكومة المصرية في الوقت الحالي إلى توقيع اتفاقيات مع الحكومة الليبية بشأن الربط الكهربائي، في إطار محاولات احتواء الأزمة التي تتفاقم بمرور الوقت.

ووصل وزير الكهرباء الليبي علي محيريق على رأس وفد ليبي أمس الخميس إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، ليبحث مع مسؤولي الحكومة المصرية التعاون المشترك في مجال الطاقة خاصة الربط الكهربائي بين مصر وليبيا والمقرر تفعيله الصيف القادم.

ووقعت حكومتا مصر والسعودية، مطلع يونيو الماضي اتفاقاً للربط الكهربائي بين البلدين، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار، تبلغ حصة مصر منها 610 ملايين دولار، حسب وزارة الكهرباء المصرية.

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2016، على أن تجرى اختبارات التشغيل بداية 2015، حسب الاتفاق الموقع بين البلدين. وكان وزير الكهرباء المصري السابق، المهندس أحمد إمام، قد أكد في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن مصر لن تعرف الظلام مرة أخرى بعد تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

وأوضح إمام أن الربط الكهربائي مع السعودية سيوفر نحو 3 آلاف ميغا وات يمكن استخدامها في وقت الذروة في مصر، بسبب اختلاف هذا الوقت بين مصر والمملكة، ما يؤكد أن مصر لن تشهد قطع التيار أو خطط تخفيف الأحمال خلال موسم الصيف المقبل.

ولفت إلى أن التوقعات الخاصة باستهلاك مصر من الكهرباء خلال موسم الصيف المقبل تؤكد ارتفاع إجمالي الاستهلاك إلى نحو 29 ألف ميغاوات، وفي المقابل فإن هناك 6 محطات توليد سوف تكون قد دخلت العمل بالفعل في يناير المقبل، ليصل بذلك إجمالي الإنتاج إلى نحو 29 ألف ميغاوات وهو حجم الاستهلاك، وبالتالي فليس من المتوقع أن تشهد مصر أزمات كهرباء في الصيف المقبل.

وأشار إلى أن الفرق بين استهلاك الصيف والشتاء من الكهرباء يصل إلى نحو 6 آلاف ميغاوات، وهذه الزيادة تطرأ على الاستهلاك بسبب انتشار استخدام أجهزة التكييف، إضافة إلى الفقد من عمليات التشغيل والإنتاج وسرقة التيار.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أمس الأول أن الحكومة لن تستطيع القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف المقبل إلا باستيراد الغاز الطبيعي المسال، بما يعادل 600 إلى 800 مليون دولار، حتى تمر شهور الصيف المقبل دون انقطاع التيار.