رسمياً.. جنراك إلكتريك وسيمنس يتنافسان على ألستوم

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي أرنو مونتيبور للمرة الأولى، الأحد، أن كلاً من جنرال إليكتريك وسيمنس مهتمة بمجموعة ألستوم الفرنسية للصناعات الهندسية وإنه لن يسمح بأي قرارات متسرعة.

وقال مونتيبور في بيان إنه علم بداية باهتمام جنرال إليكتريك يوم الخميس ثم بعد ذلك بمقترح سيمنس في وقت سابق اليوم الأحد.

وأضاف أن الحكومة الفرنسية مستعدة للنظر في المقترحين لكنها "لن تقبل باتخاذ قرار أياً كان بشكل متسرع"، وبدون إدراك لما هو في الصالح الوطني والبدائل التي قد تكون متاحة.

وفي وقت سابق قالت متحدثة إن مونتيبور لم يعد يتوقع مقابلة الرئيس التنفيذي لجنرال إليكتريك جيف ايميلت، اليوم، مثلما ذكرت مصادر حكومية أمس السبت. وأضافت أن الاجتماع أرجئ "لبضعة أيام".