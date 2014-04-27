نمو أرباح شركات الصناعة بالصين إلى 160 مليار دولار

قالت الحكومة الصينية إن أرباح الشركات الصناعية في الصين زادت 10.7% على أساس سنوي في مارس، لتصل إلى 513.2 مليار يوان (159.9 مليار دولار) ومقارنة مع نمو بلغ 9.4% في يناير وفبراير.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في موقعه على الإنترنت إن أرباح الشركات الصناعية زادت 10.1% في الربع الأول من العام. وتشمل الشركات الصناعية شركات التعدين وشركات الصناعات التحويلية ومنتجي الكهرباء.

ويلحظ المحللون بوادر استقرار في الاقتصاد الصيني بفعل إجراءات حكومية لدعم النمو، لكن يقولون إن مزيداً من إجراءات الدعم قد يكون ضروريا بسبب الضغوط الإضافية الناتجة عن إصلاحات هيكلية.