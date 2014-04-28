انتخاب عبدالرحمن الزامل رئيساً لمجلس الغرف السعودية

انتخب اليوم عبدالرحمن الزامل، رئيس غرفة الرياض، رئيساً لـمجلس الغرف السعودية للدورة الجديدة خلفاً لعبدالله المبطي.

يذكر أن المنافسة كانت تنحصر بين كل من صالح كامل رئيس غرفة جدة وعبدالرحمن الزامل، رئيس غرفة الرياض، وعبدالرحمن العطيشان رئيس غرفة الشرقية.

وأسفرت انتخابات اليوم أيضاً عن تعيين حمدان السمرين وصالح العفالق ناتبين للمجلس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير إدارة الإعلام والنشر بمجلس الغرف السعودية عبيد بن عبدالله المندح قوله إن الانتخابات تمت في أجواء أخوية ونزيهة وبإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان نظامية الإجراءات، مضيفاً أن هذا الاختيار يمثل رغبة قطاع الأعمال السعودي، متمنياً أن يسهم هذا الاختيار في تقديم دفعة جديدة لأعمال المجلس ودوره في خدمة قطاع الأعمال السعودي والاقتصاد السعودي على وجه العموم .

وأشار إلى أن رئيس المجلس الجديد ونائبيه يُعدّون من الوجوه والكوادر الاقتصادية والمهنية الوطنية المعروفة والتي لها إسهامات وباع طويل في مجال العمل الاقتصادي العام.

يذكر أن رئيس مجلس الغرف السعودية المنتخب الدكتور عبدالرحمن الزامل يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، فيما يشغل نائباه صالح بن حسن العفالق منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالإحساء والدكتور حمدان بن عبدالله السمرين منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف.