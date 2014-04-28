"عجلان وإخوانه" تسهم بحماية الملكية الفكرية

حازت شركة "عجلان وإخوانه" على جائزة تقديرية وتكريمية بوصفها من أكبر الشركات على مستوى المملكة في مجال تسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، والوكالات التجارية التي حصلت عليها من قبل أصحاب العلامات والماركات العالمية في عالم الأشمغة والملابس الرجالية.

وقد تسلم درع التكريم الشيخ محمد بن عبدالعزيز العجلان، نائب رئيس مجلس إدارة "عجلان وإخوانه"، وذلك خلال أعمال المنتدى السعودي الثالث للملكية الفكرية، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة والإعلام ومصلحة الجمارك العامة بقاعة المؤتمرات في مقر المدينة بالرياض، بحضور كل من صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك، وعبدالعزيز بن محمد السويلم نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة، والدكتور عبدالعزيز بن صالح العقيل وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي.

يذكر أن شركة "عجلان وإخوانه" عززت موقعها المتقدم في ميدان العلامات التجارية العالمية الرائدة، وفي العام الماضي جاءت بامتياز في طليعة قائمة الـ100 علامة تجارية سعودية الأكثر رواجاً في المملكة لعام 2013. كما حصلت على المرتبة الثامنة عربيا والخامسة سعودياً في قائمة مجلس فوربس الشرق الأوسط بين أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم العربي.