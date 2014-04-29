الأردن يقترب من استلام قروض بـ264 مليون دولار

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه استكمل مراجعة لأداء الأردن في إطار اتفاق إقراض مدته ثلاث سنوات، وهو ما يتيح الإفراج الفوري عن شريحة ائتمانية بقيمة 264.7 مليون دولار.

وبهذه الشريحة يصل إجمالي الاموال التي قدمها الصندوق للأردن بمقتضى الاتفاق الي حوالي 1.3 مليار دولار.

وقال ناويوكي شينوهارا، نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في بيان: "لا تزال السلطات الأردنية ملتزمة بالإصلاحات وبسياسات حصيفة على الرغم من بيئة صعبة. وبرنامجهم الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق ويركز على تقليص أوجه الضعف الخارجي والمالي يبقى في مجمله على المسار المحدد له".

وحث صندوق النقد الأردن على اتخاذ إجراء تشريعي للسيطرة على الدين العام وتحسين مناخ أنشطة الأعمال، بينما ينبغي للسياسة النقدية أن تركز على الاحتفاظ "باحتياطيات مالية مريحة".

وقال الصندوق: "هناك أيضاً حاجة إلى تسريع إصلاحات سوق العمل والتعليم ودعم المؤسسات العامة وتحسين أولويات الاستثمارات العامة".