تصاعد التوترات في اليمن تعيق وصول أموال المانحين

قالت مسؤولة يمنية يوم أمس الاثنين، إن الاضطراب السياسي يعرقل قدرة اليمن والدول المانحة على تحويل مساعدات خارجية بمليارات الدولارات لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد.

وقالت أمة العليم السوسوة المديرة التنفيذية لجهاز تسريع استيعاب مساعدات اليمن لرويترز، إن اليمن بحاجة ماسة لإصلاحات لضمان تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية. وأنشئ هذا الجهاز العام الماضي لمساعدة اليمن في استيعاب مساعدات قيمتها نحو ثمانية مليارات دولار، تعهد بها المانحون.

ووصل اليمنَ قدر محدود من التمويل المخصص للاستخدام في مشاريع البنية الأساسية الكبرى، مثل مد الطرق وإقامة محطات الكهرباء أو المنشآت الصحية.

وقالت أمة العليم في مقابلة مع رويترز قبل اجتماع للمانحين يعقد في لندن اليوم الثلاثاء "جملة التطورات والمتغيرات السياسية التي عانت منها الحكومة أدت إلى تباطؤ في استيعاب المنح، والتي ركزت على المشروعات الكبيرة، اعترفت الحكومة والمانحون أنهما لا يستطيعان تنفيذها للأسباب الأمنية والسياسية".

واستقرار اليمن الذي يشترك في حدود طويلة مع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مثار اهتمام دولي كبير.

وشارف اقتصاد اليمن على الانهيار خلال الانتفاضة التي امتدت عاما وأطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2012.