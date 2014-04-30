تراجع عجز مصر المالي بـ31 مليار جنيه

تراجع العجز الكلي لموازنة الدولة المصرية خلال الفترة (يوليو 2013 - مارس 2014) ليصل إلى 959ر144 مليار جنيه، أي ما يعادل 1ر7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 887ر175 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الذي سبقه. ويشكل هذا التراجع فارقاً بنحو 31 مليار جنيه.

وأفادت وزارة المالية المصرية في تقريها الصادر اليوم بأن إيرادات الدولة زادت خلال 9 أشهر لتصل إلى 701ر282 مليار جنيه مقابل 155ر280 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك بفضل الإيرادات غير الضريبية التي سجلت 743ر113 مليار جنيه والإيرادات الضريبية 958ر168 مليار جنيه.

وأظهر التقرير ارتفاع إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة (يوليو 2013 - مارس2014) لتسجل 340ر75 مليار جنيه مقابل 891ر62 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق.

وصعدت الضرائب على الممتلكات مسجلة 952ر13 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 908ر11 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.