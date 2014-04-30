تركيا: لا صحة لإيقاف التأشيرات عن السعوديين

نفت القنصلية التركية في العاصمة الرياض وقف منح تأشيرات الدخول للمواطنين السعوديين عبر مطاراتها، مؤكدة أنه لم يحدث أي تغيير.

وأكد مسؤول بالقنصلية التركية، خلال اتصال أجرته معه "العربية.نت"، أن السعوديين بمقدورهم الحصول على تأشيرة دخول لتركيا سواء عبر المطارات أو منافذ الحدود أو من خلال السفارات، مشددا على أنه لم يصدر أي طارئ في هذا الشأن.

وقد راجت أخبار حول وقف السلطات التركية، منح تأشيرات الدخول في مطاراتها للسياح السعوديين كما كان معهوداً.

وكان نائب مدير عام شركة الصرح للسفر والسياحة طلال المهيدب، قال لصحيفة الوطن، إن السلطات التركية أوقفت منح تأشيرات الدخول في مطاراتها للسياح السعوديين كما كان معهوداً.

وأوضح المهيدب، أن التأشيرات تُمنح الآن عن طريق الوكالات المعتمدة، أو بمراجعة السفارة.

لكن موظفا في القنصلية التركية، أشار إلى أن المواطن السعودي يستطيع الحصول على التأشيرة؛ إما عن طريق مطارات تركيا أو المنافذ البرية، أو تقديم صورتين شخصيتين مع جواز السفر في القنصلية.

وأشار الموظف إلى أن مواطني دول مصر وفلسطين واليمن وباكستان وأفغانستان والفلبين والصومال المقيمين في السعودية، هم من عليهم تعبأة النموذج وإرفاق حجز الفندق والتذكرة ورصيد بنكي وما إلى ذلك، في حين أن المقيمين الأردنيين واللبنانيين والسوريين معفيون من التأشيرات.