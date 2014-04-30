4 مليارات دولار قروض من البنك الدولي للمغرب

وافق البنك الدولي، خلال انعقاد مجلس إدارته، الأربعاء، في العاصمة الرباط، في إطار شراكته الاستراتيجية مع المغرب، على إقراضه 4 مليارات دولار بين 2014 و2017، بمعدل مليار دولار سنويا، لتمويل مجموعة من المشاريع.

وأطلقت الحكومة المغربية والبنك الدولي إطارهما الجديد للشراكة الاستراتيجية للفترة 2014-2017، بتحديد أولويات التنمية في المملكة والميادين التي ستركز عليها مجموعة البنك الدولي في دعمها، سواء فيما يخص الدعم المالي أو الفني أو التحليلي.

ولتحضير الإطار الجديد للشراكة، حسب البنك الدولي، "تم تنظيم مشاورات موسعة مع الفاعلين العموميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأطراف المانحة وكذا الفاعلين في ميدان التنمية".

وترتكز الاستراتيجية، حسب الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، على ثلاثة أركان، تتمثل في تعزيز الحوكمة والمؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية والتصدي للتقلبات المناخية، وأخيرا تشجيع النمو الشامل للجميع والقادر على المنافسة.

وتمثل المساواة بين الجنسين، والشباب، والتعبير عن الرأي من خلال الصوت المسموع، والمشاركة، محاور التركيز الشاملة لهذه الأركان الثلاثة حسب المصدر نفسه.