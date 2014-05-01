أميركا: توقيت تعاون البحرين وروسيا تجاريا غير مناسب

دعا مسؤول أميركي مملكة البحرين بالتريث في اتفاقياتها التجارية مع روسيا، خصوصا في ظل فرض بعض العقوبات الاقتصادية على شركات ومسؤولين روس.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الوقت غير مناسب من قرار البحرين حليفتها في منطقة الخليج بتوقيع اتفاق للتعاون في مجال الاستثمار مع روسيا في وقت تفرض فيه واشنطن وحكومات أوروبية عقوبات على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.

وقال "مع استمرار روسيا في جهودها لزعزعة أوكرانيا ليس هذا هو الوقت المناسب لأي بلد للقيام بمعاملات تجارية كالمعتاد مع روسيا."

وأضاف قوله "وقد أثرنا هذه الهواجس مع حكومة البحرين." وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي في بيان الثلاثاء إنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) - وهي صندوق الثروة السيادي البحريني - للتعرف على الفرص الاستثمارية في البلدين والعمل معا.

وأضاف البيان أن محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لممتلكات سينضم إلى المجلس الاستشاري الدولي للصندوق الروسي للمساهمة في تشكيل اتجاهه الاستراتيجي.

والصندوق البحريني أحد أصغر صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج وبلغت قيمة أصوله 7.1 مليار دولار في سبتمبر أيلول الماضي. وأسست الحكومة الروسية صندوق الاستثمار المباشر وقوامه عشرة مليارات دولار للاستثمار في الأسهم وبشكل رئيسي في اقتصاد روسيا.

وأكدت وكالة أنباء البحرين الرسمية الاتفاق الذي وقع بعد زيارة قام بها ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة لموسكو.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن البحرين قامت أيضا بتعديل إجراءات التأشيرات لتسهيل سفر المواطنين الروس إلى المملكة في رحلات عمل بينما ستسير الناقلة الوطنية طيران الخليج رحلات مباشرة بين موسكو والمنامة.