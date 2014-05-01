إصدار الترخيص المبدئي الصناعي في السعودية خلال يوم

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية من خلال خدماتها الإلكترونية بإصدار التراخيص الصناعية المبدئية بدون شهادة ورقية مطبوعة من الوزارة اعتمادا على التقنية لضمان الموثوقية وتسهيل الإجراءات.

ويمكن للمستفيد طباعة الترخيص الخاص به عند الحاجة من جهازه الشخصي مباشرة، أو إبراز معلومات الترخيص لأي جهة عن طريق الهاتف الجوال، فيما تتيح الآلية الجديدة لأي جهة إمكانية التحقق من معلومات الترخيص عن طريق "رمز الاستجابة السريعة QR Code".

كما وفرت الوزارة موقعا إلكترونيا للتحقق من معلومات الترخيص الصناعي على v.mci.gov.sa، كما وفرت للجهات ذات العلاقة آلية للربط المباشر بين الأنظمة للحصول على بيانات الترخيص الصناعي آليا، وبدأت فعليا الربط مع كثير من الجهات المستفيدة لنقل معلومات السجل بدون ورق.

ويختصر الإصدار الإلكتروني وقت إصدار الترخيص المبدئي الصناعي خلال يوم عمل واحد بدلاً من ثلاثة أيام، حيث يأتي ذلك امتداداً للتطوير الذي أحدثته الوزارة سابقاً في هذا الشأن والمتضمن تقليل مدة إصدار الترخيص الصناعي من 15 يوماً إلى 3 أيام إلى أن وصل الآن إلى يوم عمل واحد.

يذكر أن وزارة التجارة أطلقت خدمة تسجيل العلامات التجارية الإلكترونية نهاية العام الماضي، واعتمدت على آلية إلكترونية بالكامل لإصدار شهادات العلامات والتحقق من صحتها وطباعتها عند الحاجة لذلك.

وتعتزم وزارة التجارة إلغاء شهادة السجل التجاري المطبوعة والاعتماد على الآلية الإلكترونية الحديثة في الفترة المقبلة.