السعودية بالمركز الـ16 ضمن أكبر اقتصادات العالم

احتلت السعودية المركز الـ16 عالميا كأكبر قوة اقتصادية متفوقة بذلك على كثير من الدول الاقتصادية الكبرى، في حين احتلت قطر المرتبة الأولى عالمياً وعربياً وخليجياً من حيث نصيب كل فرد من الناتج المحلي، وبلغ 146.521 ألف دولار، بحسب تقرير برنامج المقارنات الدولية الصادر عن البنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أن 3 دول خليجية ضمن العشرة الكبار من حيث نصيب كل فرد. وحلت ماكاو الصينية في المركز الثاني ولوكسمبورغ ثالثا ثم الكويت رابعا (84.058 دولارا) وبروناي خامسا في حين حلت الإمارات في المركز الثامن (60.886 دولارا) عالميا والثالث خليجيا.

على صعيد دول التعاون، بالإضافة إلى قطر والكويت والإمارات، حلت السعودية في المركز 14 عالمياً (48.163 دولارا)، ثم البحرين في المركز 15 عالمياً (43.360 دولارا).

من جانبه قال البنك الدولي إن برنامج المقارنات الدولية 2011، يعد أكثر التقديرات الموثوق بها عن قيمة المال في 199 بلدا حول العالم، وما تستطيع العملة شراءه فيها. ويقارن البرنامج القوة الشرائية والإنفاق الحقيقي في هذه الدول باستخدام إحصاءات منذ عام 2011.

هذا.. وتأخذ التصنيفات تأثير سعر خصم العملات، ووجدت الدراسة الجديدة أن 48% من الناتج الاقتصادي العالمي البالغ 90.6 تريليون دولار في 2011، جاء من الدول ذات الدخل المتوسط، التي تمثل 32% من المجموع في 2005.

وصنف برنامج المقارنات الدولية أغلى البلدان وأرخصها من خلال حساب مؤشر مستوى أسعارها، ثم صنف البلدان مقارنة مع قوة سعر صرف عملتها مع مؤشرات مستوى السعر العالمية من أصل 100.

ويجمع التقرير مجموعة كبيرة من البيانات كل ست سنوات لحساب التكلفة الحقيقية للمعيشة بدلاً من استخدام معدلات الصرف، التي تعد أكثر تقلباً. ويستخدم التقرير السلع والخدمات الاستهلاكية بما فيها سعر الغذاء والإيجار، والرعاية الصحية، والخدمات الحكومية، والسلع المالية.

واحتلت سويسرا المرتبة الأولى من حيث أعلى مؤشرات مستويات الأسعار، تلتها النرويج ثم برمودا، وأستراليا، والدنمارك، والسويد، واليابان، ثم فنلندا، تليها لوكسمبورغ، وكندا. على العكس من ذلك، كانت مصر الأرخص في العالم، تليها باكستان، ثم ميانمار، وإثيوبيا، ولولا، وبنغلادش، والهند، وفيتنام، وأوغندا، وكمبوديا.

إلى هذا جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول كأكبر اقتصاد في العالم، تلتها الصين، ثم الهند ثالثا، واليابان رابعا، وألمانيا خامسا، وروسيا سادسا، والبرازيل سابعا، وفرنسا ثامناً، وبريطانيا تاسعا، وإندونيسيا عاشرا. كما جاءت السعودية في مرتبة متقدمة وحلت في المركز 16 على العالم، ومصر 22.