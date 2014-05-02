السلطات السعودية تطيح بـ"شبكة" تدير أموالاً مشبوهة

استطاعت الأجهزة الأمنية في السعودية الإيقاع بعشرات الأشخاص المرتبطين بـ"شبكة داخلية" تعمل على أراضي المملكة وتدار من اليمن، بتهم جمع الأموال بطرق "غير مشروعة" واستغلال تجار سعوديين في هذا الصدد، إضافة إلى انتحال أفرادها لمناصب شخصيات اعتبارية من بينهم مدير عام الجوازات.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السعودية من مصادر موثوقة، أشارت إلى أن وزارة الداخلية وضعت يدها أخيراً على شبكة منظمة داخل المملكة، تدار عملياتها من أشخاص في الجمهورية اليمنية، وتستهدف رجال المال والأعمال السعوديين، وتجمع الأموال بطريقة غير مشروعة.

وأكدت المصادر أن "الداخلية" تمكنت من القبض على 28 شخصاً خلال 18 شهراً بداية من أواخر عام 1433، وحتى شهر جمادى الأولى المنصرم، إذ تستغل الشبكة تعاطف ورغبة أصحاب الأموال ورجال الأعمال لدعم الأعمال الخيرية والمساعدة في تحويل تلك المبالغ إلى اليمن، عن طريق أشخاص موجودين بالمملكة، مستخدمين عدة طرق لجمع الأموال سواء بالاتصال أو عن طريق الرسائل النصية.