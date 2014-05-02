رواتب المدراء الوافدين في السعودية.. الأعلى بالخليج

ذكرت دراسة اقتصادية أن رواتب المقيمين في السعودية العاملين كمديرين تنفيذيين ورؤساء في الشركات هي الأعلى في دول مجلس التعاون.

وأشارت الدراسة التي قامت بها شركة غلف بيزنس بناء على بيانات 4 شركات إقليمية للتوظيف، إلى أن رواتب المختصين العرب زادت 12% في العام الماضي؛ حيث وصل متوسط الرواتب إلى 13 ألف دولار شهريا، بينما كانت سابقاً 11 ألف دولار.

وتوقعت الدراسة ارتفاع الرواتب في المملكة بنسبة 6% هذا العام بسبب انخفاض الأيدي العاملة. وأوضحت الدراسة، أن الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية يحصلون على رواتب أكبر من نظرائهم في الشركات المحلية، حيث تصل رواتب الفئة الأولى إلى 31 ألف دولار شهرياً، بينما لا تتجاوز رواتب الفئة الثانية 22 ألف دولار.

كما ذكرت، أن رواتب العاملين الوافدين من دول غربية تراجعت عن العام الماضي، من 12 ألف دولار إلى 11 ألف دولار شهرياً هذا العام. وبيّنت أن الرواتب في 2014 تراجعت عن العام الماضي، حيث كان متوسطها 33 ألف دولار في الشركات العالمية و25 ألف دولار في الشركات المحلية.

وأوضحت الدراسة أن برنامج نطاقات لتوطين الوظائف في السعودية ساعد الوافدين، خاصة السائقين منهم، على الحصول على رواتب أفضل، حيث ارتفعت إلى نحو ألفي ريال بدلاً من 1200 ريال.

ووفقا للاقتصادية، قال الدكتور محمد آل ناجي، رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى "إن ارتفاع أجور الموظفين غير السعوديين هذا العام مقارنة بالعام الماضي يمنح فرص عمل أكثر للمواطنين السعوديين".

وأضاف، أن "منافسة المواطن للوافد في الأجر ستخف حدتها، وبالتالي تتساوى فرص المواطن مع الوافدين في الحصول على عمل".

وتابع "الأجور تتأثر بشكل مباشر بالإنتاجية، فكلما امتلك الموظف مهارات عالية ونادرة ازداد الأجر الذي يتقاضاه".

وتوقع أن تصبح وظائف المديرين والمسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص، سواءً في السعودية أو دول الخليج؛ متاحة للسعوديين، مع زيادة عدد من لديهم تخصصات مطلوبة من سوق العمل، ويملكون مهارات أخرى تجعلهم ينافسون الآخرين بقوة.



