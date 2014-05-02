57 بلدا ملتزم بالإبلاغ عن حسابات الأميركيين بالخارج

قالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية إن إسرائيل أصبحت أحدث بلد يتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل المعلومات الضريبية مع الولايات المتحدة بموجب قانون جديد يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من جانب الأمريكيين في الخارج.

وبذلك يصبح عدد الملتزمين بمعاهدة فاتكا مع أميركا 57 بلدا سيقوم بالتبليغ عن حسابات المواطنين الأميركيين.

وسيلزم قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية لعام 2010 (فاتكا) الذي يبدأ نفاذه في أول يوليو البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين بتقديم معلومات عن حسابات الأميركيين التي تزيد على 50 ألف دولار إلى مصلحة الإيرادات الداخلية الأميركية.

ويسعى مسؤولو الخزانة الأميركية جاهدين للتفاوض لإبرام أكبر عدد ممكن من اتفاقات فاتكا مع الحكومات الأجنبية لتفادي بداية مضطربة لتنفيذ القانون الذي يتضمن عقوبات صارمة لضمان الامتثال به.

وتوصلت الخزانة الأميركية إلى 57 اتفاقا مماثلا حتى الآن مع مناطق تتراوح من الهند إلى جزيرة آيل أوف مان.

وتواجه الشركات الأجنبية التي لا تلتزم بقانون فاتكا فرض ضريبة استقطاع نسبتها 30% على دخلها من الاستثمار في أميركا وقد يتم حرمانها من دخول أسواق رأس المال الأميركية.

ومثل معظم اتفاقات فاتكا الأخرى يسمح الاتفاق الإسرائيلي للشركات الإسرائيلية بتقديم معلومات عن حائزي الحسابات الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب المحلية التي ستقوم بإرسالها إلى مصلحة الإيرادات الداخلية الأميركية.

وقد تم الاتفاق على مبادئ الاتفاق الإسرائيلي ومن المقرر وضع تفاصيله النهائية بنهاية العام.

ويجب على الشركات المالية في البلدان التي ليس لديها اتفاق فاتكا أن تبلغ مصلحة الإيرادات الداخلية الأميركية بشكل مباشر وتخاطر بخرق القوانين المحلية للخصوصية.

وقد سن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا) بعد فضيحة تضمنت اخفاء أمريكيين أموالا في حسابات مصرفية سويسرية. وأجلت حكومة الرئيس باراك أوباما بدء تنفيذ القانون مرتين حيث شكت الشركات قائلة أنها تحتاج الى متسع من الوقت للاستعداد.