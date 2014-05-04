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الجاسر: السعودية ستعزز استثماراتها باقتصاد المعرفة

المصدر: العربية.نت
الجاسر والوزير الياباني يوقعان اتفاقيات اقتصادية
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قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، إن المملكة تسعى إلى التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة.

وأضاف الجاسر خلال لقائه وزير الاقتصاد والصناعة الياباني توشي ميسو موتيجي الذي يزور المملكة، إن فرص الاستثمار المشترك، كبيرة في مجال المعرفة وستساهم في تعزيز وتنمية علاقات التجارة مع اليابان التي تعد أحد أبرز الشركاء التجاريين للسعودية بمختلف القطاعات.

بدوره أكد الجانب الياباني اهتمامه بزيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة خاصة في مجالات نقل التقنية، والتدريب والموارد البشرية.

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