ارتفاع تمويل البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 28%

كشف برنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد مبادرة تنموية مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية، عن أن حجم التمويل المقدم من قبل البنوك المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نما بنسبة 28% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 571.8 مليون ريال، مقارنة بـ448.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح برنامج "كفالة" في بيان صحافي صادر عنه، اليوم، أن عدد الكفالات التي قدمها البرنامج خلال الربع الأول من عام 2014، بلغ نحو 652 كفالة، مقابل 488 كفالة تم اعتمادها خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو بلغت نسبته 34%، بقيمة إجمالية للكفالات بلغت 311.6 مليون ريال، مقابل 256.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 21%.

وأبان "كفالة" أن البنك الأهلي التجاري أحد أكثر البنوك المستفيدة من البرنامج من حيث إجمالي عدد الكفالات بنسبة 36% من إجمالي عدد الكفالات، يليه بنك الرياض بنسبة 22%، ثم مصرف الراجحي بنسبة 17%، والبنك السعودي الهولندي ومجموعة سامبا المالية بنسبة 5% على التوالي، أما باقي البنوك الأخرى فمثلت ما نسبته 15%.