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الأردن يقترض مليار دولار من أميركا بتكلفة مخفضة

المصدر: عمان – واس
الأردن يرتب لتمويلات دولية لمواجهة تحدياته الاقتصادية
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وقع الأردن اتفاقية ضمان قروض بحجم مليار دولار، مقدمة من الولايات المتحدة وهي الاتفاقية الثانية بعد الاتفاقية التي وقعها البلدان العام الماضي بحجم 1.25 مليار دولار.

وبموجب الاتفاقية ستقوم الحكومة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإصدار ضمانات، فيما يتعلق بسداد الحكومة الأردنية لمئة بالمئة من القيمة الاسمية والفوائد لسندات الدين السيادية الأردنية التي تصل قيمتها إلى مليار دولار أميركي تستحق السداد بعد خمس سنوات.

ومن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقية نحو200 مليون دولار على الحكومة الأردنية فيما لو تم اقتراض هذا المبلغ من السوق المحلي علماً أن الاتفاقية الأولى الموقعة بين البلدين في هذا المجال العام الماضي وفرت نحو 300 مليون دولار.

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