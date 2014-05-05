السعودية..ارتفاع مؤشر التفاؤل بالأعمال بالربع الثاني

أظهر مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني للبنك الأهلي، تحسنا طفيفا بمقدار ثلاث نقاط ليسجل 50 نقطة، وذلك بفضل التوقعات المتفائلة حول حجم المبيعات والطلبيات الجديدة والربحية.

ويقيس المؤشر الذي استطلع آراء 500 من أصحاب الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات السعودية، بهدف معرفة توقعاتهم للتوجهات الرئيسية والعوامل المؤثرة في مجالات الأعمال.

وفي تفاصيل القطاعات، شهد مؤشر قطاع النفط والغاز تراجعا طفيفا إلى 49 نقطة مع تراجع توقعات الربحية والتوظيف، رغم ارتفاع الأسعار.

أما قطاع التجارة والفنادق فقد أبدى أكبر قدر من التفاؤل بين القطاعات.

وقد أبدى 53% من شركات النفط والغاز، و62% من شركات القطاع غير النفطي، عدم وجود أي سلبيات قد تعيق أعمالهم في الربع الثاني.

بينما مثلت المنافسة والإجراءات الحكومية وتوفر العمالة أهم التحديات لبقية الشركات.