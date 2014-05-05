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القطاع الحكومي يتصدر مبادرات ترشيد الطاقة بالسعودية

المصدر: العربية.نت
الأمير عبد العزيز بن سلمان
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حث الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، القطاع الحكومي، ليكون القدوة في تبني برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

وأكد الأمير عبدالعزيز خلال كلمة في افتتح أعمال الملتقى الأول لكفاءة الطاقة في القطاع الحكومي، أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعد متكاملا ومبنيا على الإجماع والتوافق بين جميع الأطراف المعنية، سواء من القطاع العام أو الخاص.

وأضاف أن البرنامج ركز على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي المباني، والصناعة، والنقل البري، والتي تمثل أكثر من 90% من الاستهلاك الداخلي للطاقة بالمملكة.

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