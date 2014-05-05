نقي يدعو لإنشاء شركة خليجية تونسية قابضة للاستثمار

دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، إلى تأسيس شركة خليجية تونسية قابضة تتولى استكشاف ودراسة وبلورة فرص الاستثمار في تونس والترويج لها.

وحث نقي بكلمة في افتتاح المنتدى التونسي - الخليجي للاستثمار، على فتح خطوط جوية مباشرة بين تونس ودول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيل الإجراءات المصرفية، خاصة في ما يتعلق بتحويل الأموال.

وأكد حرص اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على الارتقاء بالعلاقات التونسية الخليجية إلى آفاق غير مسبوقة، مؤكدا حرص الوفد الخليجي المشارك في المنتدى على بناء علاقات تعاون مشتركة واستراتيجية مع القطاع الخاص في تونس.