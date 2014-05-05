%3.2 تراجع في صادرات السلع السعودية خلال 2013

كشفت مصلحة الإحصاءات العامة للمعلومات السعودية عن تراجع صادرات المملكة السلعية في العام الماضي 2013 بنسبة 3.2% لتبلغ 1.409.747 مليون ريـال، وارتفاع الواردات بنسبة 8.1% لتبلغ 630.677 مليون ريال، مقارنة بالعام 2012.

وأشارت المصلحة في بيانها لوكالة الأنباء السعودية أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 32.13%من إجمالي قيمة الواردات خلال العام الماضي.

وأوضحت المصلحة أن صادرات المنتجات المعدنية جاءت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 1.208.318 مليون ريـال، تمثل 85.71% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية، فيما احتلت منتجات الصناعات الكيمياوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 69.751 مليون ريـال، بنسبة 4.95%، وجاءت منتجات اللدائن والمطاط في المرتبة الثالثة بقيمة 64.275 مليون ريـال بنسبة 4.56% من إجمالي قيمة الصادرات.

كما مثلت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى للواردات بقيمة إجمالية بلغت 165.230 مليون ريـال بنسبة 26.2% من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 107.552 مليون ريـال بنسبة 17.05%، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة إجمالية بلغت 78.121 مليون ريـال بنسبة 12.395%.

وأكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الولايات المتحدة الأميركية تصدرت الدول المصدر إليها والدول المستورد منها، واحتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية بنسبة 14.12% من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية الصين بنسبة 13.4%، تلتها اليابان بنسبة 12.76%.

ومن ناحية الواردات احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بنسبة 13.54% من إجمالي الواردات، تليها الصين بنسبة 12.45%، ثم ألمانيا بنسبة 7.11%.