أميركا تقاطع أكبر اجتماع للطاقة بالعالم في موسكو

ذكرت مصادر حكومية أن الولايات المتحدة في طريقها لمقاطعة منتدى اقتصادي تستضيفه روسيا بسبب أزمة أوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو.

وقالت المصادر إن المسؤولين الأميركيين لن يحضروا منتدى للطاقة تستضيفه موسكو الأسبوع القادم وربما يكون أكبر اجتماع دوري لوزراء الطاقة في العالم.

وأضافت المصادر أنه لن يحضر مسؤولون من وزارتي الخارجية أو الطاقة منتدى الطاقة العالمي الذي يعقد كل عامين والمقرر في 15 و16 مايو.

ومنتدى الطاقة العالمي مقره الرياض وتأسس عقب حرب الخليج في 1990-1991 عندما قفزت أسعار النفط بشدة. وعقد الاجتماع الماضي في الكويت.

ورفضت المصادر قول ما إذا كان المسؤولون الأميركيون سيتجنبون المنتدى بسبب معارضة واشنطن لأفعال روسيا في أوكرانيا.

وأثنى البيت الأبيض مسؤولي الشركات عن حضور منتدى آخر في روسيا هو منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي المقرر في الفترة من 22 إلى

24 مايو.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن المسؤولين أوضحوا لمسؤولي الشركات أن حضور اجتماع سان بطرسبرج لن يكون لائقا في ضوء "الانتهاكات الصارخة لوحدة أراضي دولة ذات سيادة".

وتشارك أكثر من 80 دولة في عضوية منتدى الطاقة العالمي الذي يشكل نحو 90 بالمئة من العرض والطلب على النفط والغاز في العالم. وتشارك دول كبرى مثل الصين والهند والبرازيل في منتدى الطاقة الدولي. وأوكرانيا ليست عضوا بالمنتدى.