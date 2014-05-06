استطلاع: انكماش فوائض دول الخليج مع تراجع النفط

أظهرت استطلاع لرويترز أن من المرجح أن تشهد دول الخليج انكماشا في فوائض ميزانياتها على مدى العامين الحالي والمقبل مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي بينما من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط وأسعاره.

ومن المتوقع أن ينكمش فائض الميزانية السعودية إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى 3.7% في 2015 وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الفائض السعودي بلغ 8.3% في العام الماضي.

واستطلعت رويترز آراء 17 محللاً على مدى الأسبوعين الماضيين. وكان مسح سابق أجري في يناير أظهر توقعات بوصول فائض الميزانية السعودية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 و3.5% في 2015.

وتوقع محللون مختصون بشؤون النفط في استطلاع منفصل أجرته رويترز تراجع أسعار الخام إلى 106 دولارات للبرميل في 2014 وإلي 101 دولار للبرميل العام القادم من نحو 108 دولارات حالياً مع زيادة إنتاج الولايات المتحدة والعراق وليبيا.

وقد يقلص ذلك عائدات التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط والذي يضم أيضا الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين.

ويمثل تراجع الإيرادات نبأ سيئا لصغار مصدري النفط خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مثل سلطنة عمان التي يتوقع بعض المحللين بالفعل أن تسجل عجزا هذا العام والبحرين التي قد تنزلق إلى مزيد من العجز.