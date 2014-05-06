الصين تقدم لإفريقيا قرضاً جديداً بـ10 مليارات دولار

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج قوله أمس، إن بلاده ستقرض إفريقيا عشرة مليارات دولار إضافية. وأدلى لي بتصريحاته تلك خلال كلمة بمقر الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا. ولم تذكر الوكالة الرسمية تفاصيل أخرى.

ومع وصوله إلى أول محطة له في جولته، التي تشمل أربع دول إفريقية أمس الأول، وقعت الصين عدداً من الاتفاقات مع إثيوبيا، وذلك في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات بين الصين وإفريقيا بعد زيادة حجم التبادل التجاري بينهما على 200 مليار دولار في العام الماضي.

وهذه أول زيارة يقوم بها لي إلى إفريقيا منذ توليه رئاسة الوزراء في العام الماضي.

وتأتي في أعقاب رحلة للقارة الأفريقية قام بها الرئيس شي جين بينج في مارس عام 2013 حينما جدد عرضه بتقديم قروض بقيمة 20 مليار دولار لإفريقيا بين عامي 2013 و2015.

ويعتبر كثير من الأفارقة الصين معادلاً مواتياً للتأثير الغربي، ولكن هناك دعوات متنامية من جانب صناع السياسات ورجال الاقتصاد إلى إقامة علاقات تجارية أكثر توازناً. وفي إثيوبيا، استثمرت الشركات الصينية أموالاً كثيرة في الأعوام الماضية زادت على مليار دولار في عام 2014، بحسب الأرقام الرسمية.