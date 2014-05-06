محلب: القطاع العام يجب أن يكون محفظة لأموال المصريين

افتتح رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، المؤتمر الأول للبورصة المصرية للطروحات العامة الأولية تزامنا مع أول طرح تشهده البورصة المصرية اليوم منذ عام 2010 للشركة العربية للإسمنت.

ويهدف المؤتمر إلى توجيه رسالة قوية للمستثمرين بشأن العودة للاستثمار في السوق المصري الذي يتميز بعدد من الفرص الواعدة في كافة القطاعات الاستثمارية.

وقال محلب في كلمته الافتتاحية إن سياسة الحكومة الحالية تتمثل في العمل على معالجة التشوهات التي أدت إلى نتائج صعبة على الصعيد الاقتصادي، حيث تراجع معدلات النمو وارتفاع العجز، وهو ما يتطلب جهداً شاقاً من قبل كافة أعضاء الحكومة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع العام يجب أن يكون أكبر محفظة لتجميع أموال المصريين، خاصة وأن إعادة هيكلة شركات القطاع العام يتطلب أموالاً طائلة لا تتحمل الموازنة العامة للدولة توفيرها في الوقت الحالي، ولكن يجب طرح بعض الشركات التابعة للقطاع العام في البورصة على أن يكتتب فيها المصريون جميعا، ويتم توفير التمويل اللازم لإعادة الحياة لهذا القطاع الحيوي الهام.

وقال إن النمو يرتبط بشكل مباشر باستكمال التحول الديمقراطي واكتمال تنفيذ خارطة الطريق، مؤكداً أن الاستثمارات المتوقعة عقب الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق كافية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بنسب النمو في الفترات السابقة.

