الحكومة العمانية تدرس خفض دعمها للبنزين

قال وزير الشون المالية العماني درويش البلوشي، إن حكومة السلطنة تعكف على دراسة تقليص الدعم باهظ التكلفة ولاسيما دعم البنزين.

وأبلغ الوزير الصحفيين أن هناك فجوة كبيرة بين الأسعار المطبقة حاليا والأسعار العالمية مضيفا أن للدعم أهدافا اجتماعية مما يتعين معه تحقيق التوازن بين الجانب النقدي والأثر الاجتماعي.

وكان يتحدث على هامش اجتماع لوزراء المالية الخليجيين في الكويت.

وقال عندما سئل متى تقرر عُمان تغيير مستوى الدعم، إنها عملية مستمرة وقد يبت فيها هذا العام أو العام القادم.

وأضاف أن عُمان لن تصدر أي سندات سيادية في السوق العالمية هذا العام وأن التوقيت ستمليه متطلبات ميزانية 2015، مستبعدا خصخصة مزيد من الشركات المملوكة للدولة في 2014.