الذهب يرتفع ويقترب من أعلى مستوياته في 3 أسابيع

ارتفع الذهب مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، مستفيداً من تراجع الدولار وتصاعد التوترات في أوكرانيا، الأمر الذي شجع الإقبال على المعدن كملاذ آمن.

واندلع العنف أمس الثلاثاء في ميناء ماريوبول بشرق أوكرانيا، حيث أبلغ متحدث باسم الموالين لموسكو وكالة ايتار تاس الروسية للأنباء أن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم على نقطة تفتيش.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1309.90 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى للجلسة عند 1313.50 دولار. ولامس المعدن أعلى سعر في ثلاثة أسابيع عندما بلغ 1315.60 دولار يوم الاثنين.

وزادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 19.61 دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 1450.5 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 814.5 دولار للأوقية.