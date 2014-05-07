السيسي: مساعدات الخليج لمصر زادت على 20 مليار دولار

قال المرشح الرئاسي المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الأسبق، إن مساعدات الدول الخليجية لمصر تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.

وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قد تعهدت بتقديم مساعدات قدرها نحو 12 مليار دولار عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 في شكل منح وودائع بالبنك المركزي ومساعدات بترولية.

لكن السيسي قال الليلة الماضية في الجزء الثاني من مقابلة تلفزيونية إن المساعدات الخليجية ليست "12 ولا 15 ولا 20 مليار دولار.. أتكلم عن أموال فقط .. أكثر من 20 مليار دولار الباقة كلها". والدول الخليجية الثلاث لها مصالح سياسية قوية في الحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في مصر قد يسمح بعودة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها تلك الدول الخليجية عدوا لدودا لها. وقال السيسي الذي يتوقع على نطاق واسع أن يفوز في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 26 و27 مايو أيار "ما قدم لمصر (من المساعدات) كثير وما سيقدم لمصر مهم وقد يكون كثيرا.. أنا واثق".

إلى ذلك، حذر السيسي من وقف دعم الطاقة، مبينا أن المستهلك المصري لن يتحمل زيادة الأسعار. وقال إنه لا يمكن التخلص منه "مرة واحدة .. لأن المستهلكين لن يتحملوا زيادة الأسعار."

وأضاف السيسي أنه يتعين أن تزيد الأجور قبل رفع الدعم. وقال ردا على سؤال أثناء المقابلة "الدعم مش هتقدر تتخلص منه مرة واحدة. محدش هيستحمل كدا... لو انت جيت النهاردة اتكلمت في كهربا بدون دعم مطلقا وغاز بدون دعم الناس مش حتستحمل."

وأضاف قائلا: "أنا عايز الأول أغني الناس بدل ما بياخد ألف جنيه يبقى ياخد ألف ونص وألفين". وقال وزير المالية المصري، الشهر الماضي، إن دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة 10-12 بالمئة عن المستوى المستهدف في السنة المالية الحالية البالغ 130 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار).

وبلغ دعم الطاقة العام الماضي أكثر من 120 مليار جنيه ارتفاعا من 115 مليارا في السنة السابقة. ويقول مراقبون إن رفع الدعم بشكل كامل قد يثير احتجاجات واسعة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 26 و27 مايو الحالي.