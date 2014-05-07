القصيبي تعرض على دائنيها 20% من حقوقهم للتسوية

عقد اليوم في دبي اجتماع بين مجموعة (أحمد حمد القصيبي) وإخوانه السعودية، والدائنين في محاولة للتوصل إلى خطة لإعادة هيكلة ديون المجموعة المقدرة بنحو 5.9 مليار دولار.

وبحسب وكالة بلومبيرغ فإن العرض يشمل ضمان المجموعة سداد 20 سنتا مقابل كل دولار من الديون بحيث يتم دفع 10 سنتات بشكل فوري و10 سنتات أخرى بعد خمس سنوات مقابل الديون المقدرة بنحو 5.9 مليار دولار.

ويشكل هذا العرض من المجموعة استعدادها سداد 20% من الأموال للدائنين.

وتضمنت الخطة أيضا سداد مجموعة القصيبي 30 سنتا إضافية لكل دولار إذا نجحت في استرداد أصولها.

ورفضت البنوك السعودية المشاركة في اجتماع اليوم مطالبة بسداد كامل لكافة مستحقاتها، وفي المقابل حضر الاجتماع نحو 60 مصرفا من إجمالي البنوك والمؤسسات الدائنة البالغ عددها 85.



