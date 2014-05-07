المنيف: السعودية تمر بأطول فترة للانتعاش الاقتصادي

أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية، الدكتور ماجد المنيف أن المملكة بحلول هذا العام تمر بأطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها الحديث.

وقال إن التحدي الذي يواجه الاقتصاد هو استدامة الانتعاش وجعل مكتسبات الطفرة أقل ارتباطاً بأوضاع سوق النفط العالمية وبناء أكثر تنوع وديناميكية بحسب صحيفة المدينة.

وأوضح أن متوسط معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال هذه الطفرة 6.5% سنوياً هو أكثر من 3 أضعاف متوسط معدل النمو الذي تحقق في العقدين السابقين.

وبلغ معدل نمو الناتج غير النفطي 7.8% سنوياً ويمثل 4 أضعاف متوسط معدل النمو للعشرين عاماً السابقة، مشيراً إلى أن النمو كان نتيجة زيادة الإيرادات العامة بمعدل 19% سنوياً.

وقال الدكتور ماجد المنيف إن دور الحكومة ومركزها المالي القوي وأنماط إنفاقها لم تكن بمفردها سببا للانتعاش بل إن استثمارات القطاع الخاص التي نمت 14% سنوياً ونمو إنتاجه 3.7% أسهم في نمو القطاع غير النفطي وإسهامه في الناتج المحلي.