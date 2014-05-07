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وزراء دول التعاون يتفقون على نقاط بالاتحاد الجمركي

المصدر: الكويت – رويترز
تسهيل اجراءات الجمارك على البضائع الخليجية
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قال وزير مالية الكويت أنس الصالح إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم المنعقد اليوم الأربعاء، على النقاط العالقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي.

وقال الصالح للصحفيين عقب انتهاء اجتماع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء مالية المجلس "تم الاتفاق على النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم."

وأضاف أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.

وكان الصالح طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.

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